BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Langfristige Anlage 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie gebracht.

Am 31.03.2023 wurde die BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,11 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 19,577 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.03.2026 auf 6,02 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,85 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,85 Prozent angewachsen.

BP war somit zuletzt am Markt 89,74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

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