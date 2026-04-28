FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen BP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 28.04.2023 wurde das BP-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,34 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 187,126 BP-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 5,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 071,11 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,11 Prozent erhöht.

Alle BP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at