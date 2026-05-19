BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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BP-Investition 19.05.2026 10:04:09

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr abgeworfen

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BP-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden BP-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BP-Anteile betrug an diesem Tag 3,66 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das BP-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 273,598 BP-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (5,67 GBP), wäre die Investition nun 1 551,57 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 551,57 GBP, was einer positiven Performance von 55,16 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von BP belief sich zuletzt auf 85,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com

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