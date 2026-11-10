BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Profitabler BP-Einstieg? 10.11.2026 10:03:31

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen BP-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der BP-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,78 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die BP-Aktie investierten, hätten nun 2 092,707 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der BP-Aktie auf 5,57 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 650,10 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,50 Prozent angewachsen.

Am Markt war BP jüngst 86,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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