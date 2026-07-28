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BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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BP-Investmentbeispiel 28.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BP eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem BP-Papier statt. Diesen Tag beendeten die BP-Anteile bei 2,90 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3 449,691 BP-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 431,70 GBP, da sich der Wert einer BP-Aktie am 27.07.2026 auf 5,34 GBP belief. Damit wäre die Investition 84,32 Prozent mehr wert.

BP wurde am Markt mit 84,70 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com

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