FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BP-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,60 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,770 BP-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BP-Papiers auf 5,39 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,68 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,68 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete BP eine Marktkapitalisierung von 82,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at