BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Hochrechnung 30.06.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das BP-Papier an diesem Tag bei 3,16 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 316,786 BP-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 497,45 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 29.06.2026 auf 4,73 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,74 Prozent zugenommen.

Insgesamt war BP zuletzt 72,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com

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