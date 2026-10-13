BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Rentabler BP-Einstieg? 13.10.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 3 Jahren verdient

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen BP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit BP-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,48 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 182,582 BP-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 5,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 073,58 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 7,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 90,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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