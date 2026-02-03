FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 3 Jahren verloren

BP Aktie

Profitable BP-Anlage? 03.02.2026 10:04:03

Vor Jahren BP-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der BP-Aktie statt. Zum Handelsende stand das BP-Papier an diesem Tag bei 4,86 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 205,740 BP-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 4,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 950,21 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 4,98 Prozent.

BP war somit zuletzt am Markt 71,55 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

