Lukrative BP-Investition? 30.12.2025 10:03:41

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren BP-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die BP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,87 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25,856 BP-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,42 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 29.12.2025 auf 4,27 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 10,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 65,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

19.12.25 BP Neutral UBS AG
18.12.25 BP Overweight Barclays Capital
18.12.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
18.12.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
18.12.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 4,91 0,73% BP plc (British Petrol)

