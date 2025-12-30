BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Lukrative BP-Investition?
|
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient
Die BP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,87 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25,856 BP-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,42 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 29.12.2025 auf 4,27 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 10,42 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 65,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
09:28
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|BP verkauft Castrol-Mehrheitsbeteiligung an Stonepeak für 10 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
|
24.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.12.25
|BP-Aktie: Castrol-Mehrheit für Milliarden-Betrag verkauft (dpa-AFX)
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|19.12.25
|BP Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|BP Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|BP Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4,91
|0,73%