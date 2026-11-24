Das wäre der Gewinn bei einem frühen BP-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades BP-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,59 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 217,936 BP-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 191,24 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 23.11.2026 auf 5,47 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,12 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für BP eine Börsenbewertung in Höhe von 84,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at