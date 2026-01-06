BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|BP-Investition im Blick
|
06.01.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden BP-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,77 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die BP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,962 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 4,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,24 GBP wert. Damit wäre die Investition 8,76 Prozent weniger wert.
Insgesamt war BP zuletzt 66,95 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
