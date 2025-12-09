FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Verlust hätte eine BP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BP-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden BP-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BP-Anteile betrug an diesem Tag 4,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,647 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,50 GBP, da sich der Wert einer BP-Aktie am 08.12.2025 auf 4,50 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 97,50 GBP entspricht einer negativen Performance von 2,50 Prozent.

Alle BP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at