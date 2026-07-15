FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: Diese Dividendenzahlung können British Land Company-Aktionäre erwarten

Für das Jahr 2026 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert British Land Company am 14.07.2026 eine Dividende in Höhe von 0,23 GBP beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. 229,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,09 Prozent.

British Land Company- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss ging der British Land Company-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 4,22 GBP aus dem Handel. Am 15.07.2026 wird das British Land Company-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der British Land Company-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des British Land Company-Anteilsscheins 6,51 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 6,17 Prozent.

British Land Company-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich British Land Company-Kurs via London um 15,36 Prozent. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 554,95 Prozent statt.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel British Land Company

Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,24 GBP aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 5,79 Prozent abnehmen.

Basisdaten der British Land Company-Aktie

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens British Land Company beträgt aktuell 4,321 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von British Land Company beläuft sich aktuell auf 7,83. Der Umsatz von British Land Company belief sich in 2026 auf 525,000 Mio. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,45 GBP.

Redaktion finanzen.at