British Land Company Aktie
WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019
|Lukrativer British Land Company-Einstieg?
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10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in British Land Company von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurde die British Land Company-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die British Land Company-Anteile bei 6,64 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 150,602 British Land Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des British Land Company-Papiers auf 4,43 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 667,47 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 33,25 Prozent vermindert.
British Land Company war somit zuletzt am Markt 4,54 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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