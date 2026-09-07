British Land Company Aktie

British Land Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019

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Performance im Blick 07.09.2026 10:04:00

FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem British Land Company-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in British Land Company eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die British Land Company-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,63 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die British Land Company-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 508,296 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 4,18 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 304,68 GBP wert. Mit einer Performance von -36,95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von British Land Company belief sich zuletzt auf 4,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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