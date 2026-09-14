British Land Company Aktie

British Land Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019

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Lohnender British Land Company-Einstieg? 14.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem British Land Company-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in British Land Company eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem British Land Company-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,33 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die British Land Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,012 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des British Land Company-Papiers auf 3,99 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,75 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,75 Prozent gesteigert.

British Land Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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