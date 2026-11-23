British Land Company Aktie
WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019
|Lukrative British Land Company-Investition?
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in British Land Company von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der British Land Company-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,27 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 189,890 British Land Company-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (4,29 GBP), wäre das Investment nun 813,87 GBP wert. Mit einer Performance von -18,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von British Land Company betrug jüngst 4,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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