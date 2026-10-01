FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: Hätte sich ein BT Group-Investment vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Anleger, die vor Jahren in BT Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.10.2025 wurde das BT Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das BT Group-Papier an diesem Tag 1,92 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5 221,932 BT Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (1,92 GBP), wäre die Investition nun 10 026,11 GBP wert. Damit wäre die Investition um 0,26 Prozent gestiegen.

BT Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at