FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes BT Group-Investment eingefahren

Bei einem frühen BT Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das BT Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die BT Group-Anteile bei 1,06 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 943,396 BT Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 16.08.2023 1 061,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,13 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 6,18 Prozent.

Der Börsenwert von BT Group belief sich jüngst auf 11,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at