BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Frühes Investment
|
10.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 3 Jahren eingebracht
Am 10.09.2023 wurde das BT Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,12 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in BT Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8 916,630 BT Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 641,55 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Papiers am 09.09.2026 auf 1,98 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,42 Prozent angezogen.
Insgesamt war BT Group zuletzt 19,40 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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