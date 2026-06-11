BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

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BT Group-Anlage im Blick 11.06.2026 10:03:36

FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BT Group von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in BT Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit BT Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BT Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 553,097 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.06.2026 1 121,13 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,03 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,11 Prozent.

BT Group war somit zuletzt am Markt 19,23 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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