BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Investition im Blick
|
19.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades BT Group-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der BT Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,63 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 27,556 BT Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen BT Group-Anteile wären am 18.11.2026 59,11 GBP wert, da der Schlussstand 2,15 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 40,89 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von BT Group belief sich jüngst auf 21,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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