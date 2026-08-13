FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BT Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BT Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.08.2023 wurde das BT Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BT Group-Aktie bei 1,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 869,565 Anteile im Depot. Die gehaltenen BT Group-Papiere wären am 12.08.2026 1 696,09 GBP wert, da der Schlussstand 1,95 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,61 Prozent vermehrt.

BT Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at