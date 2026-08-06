FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BT Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in BT Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BT Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BT Group-Papier bei 2,12 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47,148 BT Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 2,01 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,86 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,14 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von BT Group bezifferte sich zuletzt auf 19,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at