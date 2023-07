FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BT Group-Investment verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das BT Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BT Group-Aktie bei 1,93 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BT Group-Aktie investiert, befänden sich nun 5 171,968 BT Group-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 493,41 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Anteils am 12.07.2023 auf 1,26 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 35,07 Prozent.

BT Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,90 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at