BT Group Aktie

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WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

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BT Group-Anlage 20.08.2026 10:03:27

FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BT Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das BT Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,71 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BT Group-Aktie investiert, befänden sich nun 5 849,664 BT Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 2,03 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 892,37 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,92 Prozent.

Alle BT Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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