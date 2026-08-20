BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Anlage
|
20.08.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das BT Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,71 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BT Group-Aktie investiert, befänden sich nun 5 849,664 BT Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 2,03 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 892,37 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,92 Prozent.
Alle BT Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BT Group plc
|
20.08.26
|FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.08.26
|Zuversicht in London: mittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
13.08.26
|FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BT Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.08.26
|Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
06.08.26
|FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BT Group-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse London: FTSE 100 klettert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu BT Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BT Group plc
|2,36
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.