FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in BT Group bedeutet

Anleger, die vor Jahren in BT Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurden BT Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3,46 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 288,684 BT Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.09.2023 auf 1,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 338,63 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 66,14 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für BT Group eine Börsenbewertung in Höhe von 11,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at