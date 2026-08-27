BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Rentable BT Group-Investition?
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27.08.2026 10:03:21
FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BT Group von vor 10 Jahren eingebracht
BT Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das BT Group-Papier bei 3,95 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die BT Group-Aktie investiert hat, hat nun 25,329 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 2,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,93 GBP wert. Damit wäre die Investition um 48,07 Prozent gesunken.
Am Markt war BT Group jüngst 20,13 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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