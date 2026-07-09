BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler BT Group-Einstieg? 09.07.2026 10:03:25

FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BT Group von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BT Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BT Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,97 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die BT Group-Aktie investierten, hätten nun 5 076,142 Anteile im Besitz. Die gehaltenen BT Group-Papiere wären am 08.07.2026 9 535,53 GBP wert, da der Schlussstand 1,88 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -4,64 Prozent.

Der Börsenwert von BT Group belief sich zuletzt auf 18,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BT Group plc

mehr Nachrichten