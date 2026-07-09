FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BT Group von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BT Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BT Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,97 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die BT Group-Aktie investierten, hätten nun 5 076,142 Anteile im Besitz. Die gehaltenen BT Group-Papiere wären am 08.07.2026 9 535,53 GBP wert, da der Schlussstand 1,88 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -4,64 Prozent.

Der Börsenwert von BT Group belief sich zuletzt auf 18,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at