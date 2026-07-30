BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Profitables BT Group-Investment?
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30.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BT Group von vor 10 Jahren angefallen
Das BT Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die BT Group-Aktie bei 4,13 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 419,257 Anteilen. Die gehaltenen BT Group-Anteile wären am 29.07.2026 4 971,57 GBP wert, da der Schlussstand 2,06 GBP betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,28 Prozent verringert.
Am Markt war BT Group jüngst 19,89 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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