Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Frühes Investment
|
05.05.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bunzl-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,57 GBP. Bei einem Bunzl-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,861 Bunzl-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.05.2026 auf 24,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,08 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,08 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Bunzl einen Börsenwert von 7,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bunzl plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.04.26
|FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.04.26
|FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können Bunzl-Aktionäre erwarten (finanzen.at)
|
22.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
21.04.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Bunzl plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bunzl plc
|28,30
|4,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.