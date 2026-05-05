FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Bunzl-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bunzl-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,57 GBP. Bei einem Bunzl-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,861 Bunzl-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.05.2026 auf 24,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,08 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,08 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Bunzl einen Börsenwert von 7,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at