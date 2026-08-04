Bunzl Aktie

Bunzl für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Rentable Bunzl-Anlage? 04.08.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bunzl-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Bunzl-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bunzl-Aktie an diesem Tag 22,40 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Bunzl-Papier investiert hätte, befänden sich nun 44,643 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 27,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 248,21 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +24,82 Prozent.

Insgesamt war Bunzl zuletzt 9,00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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