FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Bunzl eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Bunzl-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Bunzl-Anteile an diesem Tag bei 27,72 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hat, hat nun 3,608 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,80 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 02.10.2023 auf 29,05 GBP belief. Damit wäre die Investition um 4,80 Prozent gestiegen.

Am Markt war Bunzl jüngst 9,76 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at