Bunzl Aktie

Bunzl für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Bunzl-Performance 02.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bunzl-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Bunzl-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bunzl-Papier an diesem Tag 20,39 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bunzl-Aktie investiert, befänden sich nun 49,044 Bunzl-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 01.06.2026 1 126,04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 22,96 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bunzl eine Börsenbewertung in Höhe von 7,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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