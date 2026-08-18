Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Performance im Blick
|
18.08.2026 10:03:34
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bunzl-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,61 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,758 Bunzl-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 103,42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,52 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,42 Prozent.
Alle Bunzl-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bunzl plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: Wäre eine Bunzl-Anlage von vor 3 Jahren lukrativ gewesen? (finanzen.at)
|
04.08.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bunzl von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.07.26
|FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.07.26
|Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
20.07.26
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Montagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Bunzl plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bunzl plc
|32,38
|0,19%