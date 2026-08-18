FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bunzl-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bunzl-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,61 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,758 Bunzl-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 103,42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,52 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,42 Prozent.

Alle Bunzl-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at