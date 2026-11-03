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Bunzl Aktie

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WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Frühes Investment 03.11.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätte ein Investment in Bunzl von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Bunzl-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bunzl-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,18 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bunzl-Aktie investiert, befänden sich nun 342,700 Bunzl-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 28,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 910,90 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,89 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Bunzl einen Börsenwert von 8,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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