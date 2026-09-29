FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Bunzl-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Bunzl-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,32 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,288 Bunzl-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 26,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,81 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 13,81 Prozent gleich.

Bunzl markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at