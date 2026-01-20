Bunzl Aktie

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

Langfristige Anlage 20.01.2026 10:04:06

FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Bunzl eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bunzl-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Bunzl-Aktie bei 34,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,919 Bunzl-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59,72 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 19.01.2026 auf 20,46 GBP belief. Mit einer Performance von -40,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bunzl war somit zuletzt am Markt 6,69 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Bunzl plc 23,10 -2,45% Bunzl plc

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

