FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Bunzl eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bunzl-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Bunzl-Aktie bei 34,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,919 Bunzl-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59,72 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 19.01.2026 auf 20,46 GBP belief. Mit einer Performance von -40,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bunzl war somit zuletzt am Markt 6,69 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at