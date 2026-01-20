Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Langfristige Anlage
|
20.01.2026 10:04:06
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bunzl-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Bunzl-Aktie bei 34,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,919 Bunzl-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59,72 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 19.01.2026 auf 20,46 GBP belief. Mit einer Performance von -40,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bunzl war somit zuletzt am Markt 6,69 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bunzl plc
|
10:04
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
13.01.26
|FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.01.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bunzl-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.12.25
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bunzl-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Bunzl plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bunzl plc
|23,10
|-2,45%