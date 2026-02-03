Bunzl Aktie
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bunzl-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,47 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 408,637 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 401,57 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 02.02.2026 auf 20,56 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,98 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Bunzl belief sich jüngst auf 6,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
