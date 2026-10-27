Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Bunzl-Anlage
|
27.10.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 27.10.2025 wurde die Bunzl-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Bunzl-Papiers betrug an diesem Tag 24,02 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Bunzl-Papier investiert hätte, befänden sich nun 41,632 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (28,66 GBP), wäre das Investment nun 1 193,17 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,32 Prozent angezogen.
Bunzl markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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