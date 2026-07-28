Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Langfristige Anlage
|
28.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bunzl von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Bunzl-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,58 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hat, hat nun 4,241 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,39 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Anteils am 27.07.2026 auf 27,68 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 117,39 GBP, was einer positiven Performance von 17,39 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Bunzl eine Börsenbewertung in Höhe von 8,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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