FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bunzl von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Bunzl-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bunzl-Aktie betrug an diesem Tag 22,89 GBP. Bei einem Bunzl-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,369 Bunzl-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bunzl-Papiers auf 28,10 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,76 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,76 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Bunzl eine Marktkapitalisierung von 8,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at