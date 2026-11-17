So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bunzl-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Bunzl-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Bunzl-Aktie an diesem Tag bei 19,88 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bunzl-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 50,302 Bunzl-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 476,86 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 16.11.2026 auf 29,36 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 47,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bunzl bezifferte sich zuletzt auf 9,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at