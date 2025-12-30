FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bunzl-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bunzl-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde die Bunzl-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,59 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,245 Bunzl-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 751,00 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Anteils am 29.12.2025 auf 20,72 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,90 Prozent verringert.

Bunzl erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at