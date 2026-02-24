Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Lohnende Bunzl-Anlage?
|
24.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bunzl von vor 3 Jahren eingebracht
Am 24.02.2023 wurde das Bunzl-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,13 GBP. Bei einem Bunzl-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 331,895 Bunzl-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 21,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 022,90 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 29,77 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Bunzl eine Börsenbewertung in Höhe von 6,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
