FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bunzl von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bunzl eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Bunzl-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,96 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Bunzl-Aktie investierten, hätten nun 4,355 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Bunzl-Anteile wären am 02.03.2026 97,82 GBP wert, da der Schlussstand 22,46 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 2,18 Prozent gleich.

Bunzl wurde am Markt mit 7,24 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at