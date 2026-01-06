Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Lohnendes Bunzl-Investment?
|
06.01.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bunzl-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 06.01.2021 wurden Bunzl-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bunzl-Aktie bei 24,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Bunzl-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,139 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bunzl-Papiers auf 20,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 820,45 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 17,96 Prozent.
Bunzl war somit zuletzt am Markt 6,65 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bunzl plcmehr Nachrichten
|
06.01.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bunzl-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.12.25
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bunzl-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Bunzl plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bunzl plc
|23,76
|1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.