FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bunzl-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.01.2021 wurden Bunzl-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bunzl-Aktie bei 24,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Bunzl-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,139 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bunzl-Papiers auf 20,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 820,45 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 17,96 Prozent.

Bunzl war somit zuletzt am Markt 6,65 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at