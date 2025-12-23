Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Bunzl-Investition
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Bunzl-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,98 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,032 Bunzl-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 63,07 GBP, da sich der Wert einer Bunzl-Aktie am 22.12.2025 auf 20,80 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 63,07 GBP entspricht einer negativen Performance von 36,93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bunzl bezifferte sich zuletzt auf 6,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Bunzl plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Bunzl plc
|24,10
|-1,55%
