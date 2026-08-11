Bunzl Aktie

Bunzl für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Hochrechnung 11.08.2026 10:04:10

FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: Wäre eine Bunzl-Anlage von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Bei einem frühen Investment in Bunzl-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bunzl-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bunzl-Anteile bei 28,08 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hat, hat nun 356,125 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,26 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10 064,10 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,64 Prozent angezogen.

Bunzl erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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